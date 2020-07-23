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Лукашенко призвал «выдворять» из Беларуси иностранные СМИ, «зовущие на майданы»

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:26

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал выдворить из страны представителей зарубежных СМИ, которые, с его точки зрения, не соблюдают белорусские законы и дестабилизируют обстановку во время предвыборной кампании. Об этом пишет издание «Белта».

«В правительстве у нас все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? Би-би-си, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. <…> Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — сказал Лукашенко на заседании членам администрации президента.

Недовольство Лукашенко также вызвала «Комсомольская правда». Президент страны заявил, что издание скоро скатится «в желтизну», а его руководство выступает с «тенденциозными заявлениями», сидя в Кремле.

«Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям», — заявил Лукашенко.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил, что выделит страницу в газете под большой репортаж об уборке урожая. «Я попросил отдать страничку под хороший такой репортаж про уборку урожая в Белоруссии. Если президент считает, что это важно, то мы сделаем», — сказал он.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года. 14 июля Центризбирком страны отказал в регистрации в качестве кандидатов бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который считался одним из главных соперников Лукашенко на выборах, и государственному деятелю Валерию Цепкало. Это спровоцировало митинги в поддержку независимых кандидатов в белорусских городах.

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