Киану Ривз и Алекс Уинтер пытаются написать хит в трейлере комедии «Билл и Тед»

Вышел трейлер фильма «Билл и Тед» («Bill & Ted Face the Music»), это третья часть комедийной серии, которая стартовала еще в 1989 году. К своим ролям вернулись Киану Ривз и Алекс Уинтер.

Фильм расскажет о том, как уже взрослые Билл и Тед вместе с дочерьми отправляются в путешествие по разным эпохам, чтобы написать хит, который спасет Вселенную.