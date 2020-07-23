Киану Ривз и Алекс Уинтер пытаются написать хит в трейлере комедии «Билл и Тед»

Вышел трейлер фильма «Билл и Тед» («Bill & Ted Face the Music»), это третья часть комедийной серии, которая стартовала еще в 1989 году. К своим ролям вернулись Киану Ривз и Алекс Уинтер.
Фильм расскажет о том, как уже взрослые Билл и Тед вместе с дочерьми отправляются в путешествие по разным эпохам, чтобы написать хит, который спасет Вселенную.
Вместе с Ривзом и Уинтером в фильме снялись Бриджет Ланди-Пейн и Самара Уивинг. Сценарий написали Эд Соломон и Крис Мэтисон, которые работали и над предыдущими фильмами о Билле и Теде. Режиссером выступил Дин Паризо («РЭД-2»).
Фильм должен был выйти в прокат 20 августа, но премьеру перенесли на 1 сентября. «Билл и Тед» сразу появится онлайн.