Лидер «Пошлой Молли» отверг обвинения в домогательствах

Солист группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный ответил на обвинения в сексуальных домогательствах и насилии. Свое заявление он опубликовал в инстаграм-сторис.
«Все, в чем меня обвиняют, — ложь», — сказал музыкант, отметив, что давно обходит «стороной эти лоховские туровые движухи». Тем не менее он призвал не писать гадости девушке, которая обвинила его в приставаниях, и выступил против оправдания сексуального насилия любого рода.
На сторону музыканта встала певица Катя Кищук, с которой у «Пошлой Молли» был совместный сингл «Мишка». В своих сторис она усомнилась в истории с домогательствами и заявила, что девушка, обвинившая Бледного, «посмеялась в лицо настоящим жертвам, пережившим ужас». «После того как вас ударили, вы дадите себя в лобик поцеловать и вызвать вам такси?! Кто‑то реально верит в то, что говорит эта женщина?» — заявила она.
О домогательствах со стороны лидера «Пошлой Молли» рассказала на днях пользовательница инстаграма под ником Суф. По словам девушки, когда ей было 17 лет, Кирилл Бледный позвал ее гулять после концерта. На встрече артист якобы приставал к ней, а затем поставил пощечину, когда получил отказ. Суф заявила, что решила рассказать историю, узнав от несовершеннолетней девочки, что музыкант продолжает так себя вести с поклонницами.