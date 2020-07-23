Лидер «Пошлой Молли» отверг обвинения в домогательствах

Солист группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный ответил на обвинения в сексуальных домогательствах и насилии. Свое заявление он опубликовал в инстаграм-сторис.

«Все, в чем меня обвиняют, — ложь», — сказал музыкант, отметив, что давно обходит «стороной эти лоховские туровые движухи». Тем не менее он призвал не писать гадости девушке, которая обвинила его в приставаниях, и выступил против оправдания сексуального насилия любого рода.