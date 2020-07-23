«Вы слышали тишину в Москве?»: посмотрите трейлер фотовыставки о пустой столице времен пандемии

Российский фотограф и лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев опубликовал трейлер своей выставки «Москва. Великая пустота», которая открылась в Музее Москвы несколько дней назад.
Фотопроект состоит из 45 черно-белых панорамных видов пустой Москвы, которые Пономарев несколько месяцев снимал в период пандемии и самоизоляции.
Трейлер подготовлен в рамках документального фильма-альманаха «Весна», каждый эпизод которого рисует портрет одного героя в локдауне и его воспоминания о самоизоляции и московском карантине. Фильм стал участником национального конкурса фестиваля документального кино Beat Film Festival — 2020 и будет показан уже в августе.