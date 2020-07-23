«Вы слышали тишину в Москве?»: посмотрите трейлер фотовыставки о пустой столице времен пандемии

Российский фотограф и лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев опубликовал трейлер своей выставки «Москва. Великая пустота», которая открылась в Музее Москвы несколько дней назад.

Фотопроект состоит из 45 черно-белых панорамных видов пустой Москвы, которые Пономарев несколько месяцев снимал в период пандемии и самоизоляции.