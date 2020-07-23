ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года, несмотря на хорошие результаты испытаний. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет ТАСС.

Райан отметил, что некоторые разработки вакцин достигли третьей фазы испытаний, в которой препараты тестируют на людях, и все они показывают хорошие результаты. Однако нужно обеспечить безопасность и эффективность вакцин, а это может занять некоторое время, пояснил он.

Пару дней назад в Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса. В июне директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что массовая вакцинация россиян может начаться осенью.

Один из создателей российской вакцины, замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов, рассказал «Медузе», что в сентябре препарат может получить только временную регистрацию. Она позволит тестировать вакцину на более широкой выборке — не только на здоровых добровольцах, но и на людях из группы риска, за исключением стариков и детей. Массовое производство вакцины, по словам Логунова, начнется не раньше конца 2020 года.