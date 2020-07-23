В Ираке похитили куратора Хеллу Мевис, которая занималась продвижением молодых художников

В столице Ирака Багдаде похитили куратора и арт-менеджера из Германии Хеллу Мевис. Об этом пишет The Art Newspaper.

Мевис вышла из своего офиса в центре города и собиралась поехать домой на велосипеде, когда к ней подъехали две машины. Женщину затолкали в одну из них.

В Германии создали оперативный штаб для расследования ситуации. «Мы не будем давать никаких открытых комментариев из‑за опасений за безопасность жертвы. Министерство начало работать над этим делом и искать пути решения, которые позволят обеспечить безопасность и благополучие жертвы», — прокомментировал министр иностранных дел Германии Хайко Мас.

Мевис жила в Багдаде с 2012 года. Она принимала участие в организации независимой художественной группы «Таркиб» и работала в культурной институции «Байт Таркиб», оказывающей поддержку молодым иракским художникам. Одна из ее целей — «создание безопасного пространства для молодежи и женщин Багдада, где они могут воплощать свои идеи на выставках, в публичных выступлениях, на тренингах и мастер-классах».