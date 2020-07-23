Канадские медики порекомендовали заниматься сексом через отверстия в стенах во время пандемии

Центр контроля заболеваний канадской провинции Британская Колумбия подготовил рекомендации о том, как стоит заниматься сексом во время пандемии коронавируса. Специалисты центра посоветовали жителям провинции использовать отверстия в стенах, также известные как glory holes, — это поможет снизить риск заболеть COVID-19.

Кроме того, в рекомендациях заявляется, что для безопасности следует минимизировать поцелуи и обмен слюной, а также не использовать секс-игрушки с несколькими партнерами (и мыть их после использования).

Наиболее безопасный вид секса в условиях пандемии — это одиночная мастурбация, считают эксперты канадского центра, а практикующим совместную мастурбацию рекомендуют соблюдать социальное дистанцирование. Занимаясь виртуальным сексом, необходимо помнить о безопасности в интернете, считают медики.

Glory hole называют отверстие в стене для пениса, через которое совершаются сексуальные контакты, — как отмечает Urban Dictionary, в первую очередь с незнакомцами. В порно существует отдельный жанр с подобным названием. Стоит отметить, что заключение экспертов Центра контроля заболеваний Британской Колумбии носит исключительно рекомендательный характер и может выполняться по желанию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Канаде на сегодня зафиксировано около 113 тыс. случаев заражения коронавирусом. Страна находится на 21-м месте по числу заболевших.

О том, как заниматься сексом во время пандемии, можно прочитать в материале «Афиши Daily» c ответами на десять главных вопросов о коронавирусе.