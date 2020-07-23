Памфилова объяснила результаты опроса ЦИК о многодневном голосовании атакой ботов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала глупостью размещение опроса о многодневном голосовании в твиттере ЦИК. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что это сделали некомпетентные сотрудники, а результаты опроса не отражают мнение людей.

«Это просто неграмотность наших сотрудников, сделали глупость. Кто может вообще размещать в соцсетях какие‑то опросы? Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов: у кого больше ботов, тот и побеждает. Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — считает Памфилова.

Накануне Центризбирком спросил в твиттере, считают ли пользователи удобной практику многодневного голосования. 93% ответили нет, после чего опрос пропал из аккаунта комиссии.

Аналогичный опрос ЦИК запустил и на своей странице в «ВКонтакте». На момент написания новости он был доступен, результаты сходны с твиттером: 92% против многодневного голосования, 8% — за.

В этом году практика многодневного голосования была впервые опробована на плебисците по поправкам к Конституции. После него Центризбирком задумался провести выборы в единый день голосования также в течение нескольких дней. Депутаты поддержали идею ЦИК и приняли закон о многодневном голосовании. Его могут применить уже на осенних выборах глав субъектов и муниципальных депутатов, которые намечены на 13 сентября.