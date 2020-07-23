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Губернатор Петербурга подписал закон о запрете небольших баров

Семён Гудошников
Сегодня в 17:30

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в барах и кафе с залами менее 50 квадратных метров. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года, пишет «Интерфакс».

Закон вызвал критику как со стороны петербуржцев, так и предпринимателей. Формально он направлен против так называемых «наливаек», но ставит под запрет существование более сотни авторских баров Петербурга. Среди них «Терминал», Redrum, Bukowski, «Хроники», «Стирка 40°» и многие другие. «Афиша Daily» разговаривала с владельцами и сотрудниками петербургских баров, оказавшихся на грани закрытия.

После критики депутат Денис Четырбок, который внес этот законопроект в городское заксобрание, предложил не закрывать все маленькие бары города. Он решил создать рабочую группу, которая бы определила, какие бары можно считать «авторскими», и дать им «возможные преференции». Депутат подчеркнул, что для сохранения таких заведений на них не должно быть жалоб со стороны местных жителей.

По словам Александра Беглова, до 1 января рабочая группа «должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров». «К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно. На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства», — заявил он.

Четырбок, в свою очередь, отметил, что попадающим под новый закон заведениям придется переформатироваться и отказаться от продажи алкоголя. В противном случае у них отзовут лицензию, пояснил он. Как можно сохранить авторский бар, отказавшись от продажи алкоголя в нем, автор инициативы не уточнил.

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