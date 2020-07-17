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Очередные обыски у ФБК, новый клип The Killers и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 20:45

В России за прошедшие сутки выявили 6406 новых пациентов с COVID-19, а с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 759 203 человек. Во всем мире число заражений приближается к 14 млн.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице невозможно скрыть реальную статистику по коронавирусу. «У нас небольшой городок», — утверждает он. Также, по его данным, у 60% жителей Москвы уже выработался коллективный иммунитет к коронавирусу.

Мартин Лариш — приятель бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, — заявил, что никак не связан с разведкой Чехии. «Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», — сказал он.

В Южно-Сахалинске местного активиста оштрафовали из‑за фотографии чужой руки с татуировкой свастики на ней. В Москве школьника также приговорили к штрафу — за листовки от имени выдуманной организации, которые он расклеивал, чтобы понравиться однокласснице.

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального с очередным обыском из‑за дела о возможном оскорблении ветерана. Самого Навального отправили под подписку о невыезде.

«Секрет фирмы» сделал AR-маску для инстаграма, с помощью которой можно поучаствовать в виртуальном одиночном пикете. У голографического пикетчика есть плакаты с лозунгами «Вперед в темное прошлое», «Желтый снег под ногами майора», «Поймай меня, если сможешь», «Нет!» и другими.

Традиционно в пятницу опубликованы новые музыкальные релизы: дебютный альбом «Beyond the Pale» проекта Jarv Is, первая за пять лет пластинка Лианны Ла Хавас, которая так и называется — «Lianne La Havas», и лонгплей «Yamakasi» от Miyagi и Andy Panda.

В сети появились новые клипы: «My Own Soul’s Warning» от The Killers, «Тихо діти сплять» от Алены Алены и «Сердце — лед» от Cream Soda.

Вышел тизер супергеройского хоррора «Новые мутанты», действие которого происходит в киновселенной «Люди Икс», и трейлер короткометражки Джонатана Глейзера о танцевальной чуме в Священной Римской империи. Также стало известно, что режиссер Ричард Линклейтер снимает для Netflix анимационный фильм про высадку человека на Луну.

Okko запустил проект «Открытие музеев» с 12 фильмами об истории искусства от ведущих музеев мира. В течение следующих 3 месяцев по понедельникам каждый из фильмов можно будет посмотреть бесплатно. Показ первого из них — «Ван Гог: Золото и лазурь» — пройдет 20 июля, с 19.00 до полуночи.

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