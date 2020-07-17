Вышел трейлер короткометражки Джонатана Глейзера о танцевальной чуме в Священной Римской империи

Вышел трейлер короткометражного фильма Джонатана Глейзера «Strasbourg 1518». Картина расскажет о танцевальной чуме, которая вспыхнула пять веков назад в Священной Римской империи.
В 1518 году в Страсбурге произошла вспышка танцевальной мании, или танцевальной чумы: несколько дней подряд около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города. За это время многие из них скончались от сердечных приступов, инсультов или физического истощения.
В «Strasbourg 1518» снялись всемирно известные танцоры, однако кто именно, пока неизвестно. Композитором фильма стала Мика Ливай, которая уже работала с режиссером над его последней на сегодняшний день полнометражной картиной — «Побудь в моей шкуре».
Глейзер снимал фильм во время карантина. Премьера пройдет 20 июля на телеканале BBC Two.