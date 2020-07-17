Вышел трейлер короткометражки Джонатана Глейзера о танцевальной чуме в Священной Римской империи

В 1518 году в Страсбурге произошла вспышка танцевальной мании, или танцевальной чумы: несколько дней подряд около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города. За это время многие из них скончались от сердечных приступов, инсультов или физического истощения.

Вышел трейлер короткометражного фильма Джонатана Глейзера «Strasbourg 1518». Картина расскажет о танцевальной чуме, которая вспыхнула пять веков назад в Священной Римской империи.

В «Strasbourg 1518» снялись всемирно известные танцоры, однако кто именно, пока неизвестно. Композитором фильма стала Мика Ливай, которая уже работала с режиссером над его последней на сегодняшний день полнометражной картиной — «Побудь в моей шкуре».

Глейзер снимал фильм во время карантина. Премьера пройдет 20 июля на телеканале BBC Two.