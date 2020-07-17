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В Москве школьник хотел впечатлить девушку экстремистскими листовками. Его оштрафовали

Илья Голубев
Сегодня в 19:09

В Москве 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал школьника на 30 тыс. рублей за оправдание терроризма, сообщает «Медиазона». Подросток-вундеркинд расклеивал листовки от имени вымышленной леворадикальной организации, чтобы понравиться однокласснице.

Уточняется, что организация называлась «Революционные школьники», а листовки подросток начал расклеивать еще летом 2018 года — на входе главного здания Пенсионного фонда на Шаболовке и Лечебно-диагностического центра Минобороны на Филевской улице (он думал, что это военная часть).

«Господа военные! Сегодня ваша база была атакована революционными школьниками города Москвы», — гласил текст листовки во втором случае. Суд усмотрел в этих словах призывы к насильственным действиям против военных. Там же школьник взорвал баллон с аэрозолем. «Разместил баллон под забор поликлиники, потом этот баллон бахнул», — рассказала потом его подруга.

Осенью 2018 года Владислав Росляков расстрелял десятки студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа, погиб 21 человек. Спустя пять дней после этого на двери управы района Филевский парк появилась еще одна листовка от «Революционных школьников Москвы».

Эта листовка называла Рослякова «революционным школьником», «бесстрашным анархистом и антифашистом, который бросил вызов захватившей Россию черносотенной сволочи». После этого против автора этих текстов завели уголовное дело за оправдание терроризма.

Сам виновник на допросах рассказал, что организация — вымысел, а листовки он распространял, чтобы помочь своей однокласснице вылечиться от депрессии «приключением». Кроме того, он хотел понравиться этой однокласснице. В итоге подросток оказался в психиатрической клинике, а показания из него оперативники ФСБ, по данным «Медиазоны», выбивали побоями и угрозами.

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