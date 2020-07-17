Активиста из Южно-Сахалинска оштрафовали из‑за фотографии татуировки

Южно-Сахалинский городской суд оштрафовал местного жителя и активиста Игоря Емельяненко из‑за фотографии чужой татуировки. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Емельяненко признали виновным по статье о демонстрации нацистской символики. «Обнаружили на странице в «ВКонтакте», к которой я уже даже доступа не имею, фото от 2015 года. Это была татуировка — я делал ее фанату клуба ЦСКА. На этой же руке у него была набита свастика. Я не придал этому значение, снял свою работу, а свастика также попала в кадр», — говорит мужчина.

Также Емельяненко привлекают к ответственности по статье о распространении недостоверной информации из‑за видео, где он говорит о силовиках, отправленных в Хабаровск, чтобы разгонять митинги. Дату заседания по этому делу еще не назначили.

Емельяненко организовывал народный сход в Южно-Сахалинске, чтобы обсудить ситуацию в Хабаровске.