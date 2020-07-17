В офис ФБК пришли с обыском

«В офис ФБК опять пришли с обыском люди в черных шапочках. Предварительно выглядит так, что это в рамках следственных действий по «клевете на ветерана». Будут искать, видимо, его честь и достоинство (но не найдут, зато украдут, как всегда, всю технику)», — написал Леонид Волков .

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с очередным обыском. Об этом в твиттере сообщил юрист ФБК Александр Головач.

Сегодня Навального отправили под подписку о невыезде ппо делу о клевете. В июне телеканал RT опубликовал ролик в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся в том числе ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Навальный разместил ролик в твиттере с собственным комментарием: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

На оппозиционера завели уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК («Клевета»). По мнению следствия, комментарий Навального содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана», а выложив его в сеть политик «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц». Наказание по статье — штраф до 1 млн рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.