Алена Алена выпустила клип на трек «Тихо діти сплять», посвященный проблемам с экологией

Украинская рэперка Алена Алена выпустила клип на трек «Тихо діти сплять». Песня и видео к ней, которое снял режиссер Антон Штука, посвящены проблемам с экологией.

Клип был снят на Бали — острове, который входит в десятку самых экологически загрязненных мест планеты. Алена так говорит о посыле произведения: «Мы все пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но сейчас даже то, что не нуждается в совершенствовании, мы уничтожаем, не думая о последствиях.

Эра потребителей, желающих использовать все вокруг, чтобы получить кайф и упростить себе жизнь. Мы забыли, что для настоящего счастья нам не надо так много, что ни одно внешнее благо не заменит внутреннюю пустоту, забыли о том, что все земные ресурсы не бесконечны».