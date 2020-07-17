Ричард Линклейтер снимет для Netflix анимационный фильм про высадку человека на Луне

Стриминговый сервис Netflix выпустит анимационный фильм Ричарда Линклейтера «Apollo 10 ½: A Space Age Adventure» («Аполлон-10,5: Приключение космического века»), основанный на его воспоминаниях о первой высадке человека на Луну в 1969 году, сообщает Deadline.

Сюжет фильма расскажет две истории: первая — о космонавтах и других участниках программы «Аполлон», вторая — о мальчике, который живет неподалеку от космического центра и с восхищением следит за полетом к Луне.

«Еще много лет назад я подумал, что должен снять этот фильм <…> — я тогда учился в третьем классе и все видел. Наш уникальный стиль анимации вернет образы мира того времени и передаст их в плавной игривой манере, свойственной воспоминаниям или воображению», — рассказал Ричард Линклейтер.

Для создания картины используется компьютерная и нарисованная вручную анимация, совмещенная с обычными съемками. Нечто похожее можно увидеть в фильмах Линклейтера «Помутнение» и «Пробуждение жизни». Дата премьеры нового фильма пока не уточняется, в данный момент съемки уже закончились, началась работа над анимацией.

В прошлом августе Ричард Линклейтер заявил, что будет снимать один из своих следующих фильмов — экранизацию мюзикла «Merrily We Roll Along» — в течение 20 лет. Впрочем, ему это не впервой — над картиной «Отрочество» он работал 11 лет.