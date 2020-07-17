«У нас небольшой городок»: Собянин о том, почему в Москве невозможно скрыть статистику по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что в столице невозможно скрыть реальную статистику по коронавирусу.

«А вы верите, что в Москве можно что‑то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 километров. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал Собянин.

Также он отметил, что кроме официальных данных, есть и другие источники информации о происходящем в городе. «На самом деле, несмотря на то, что у нас 12 млн здесь живет, мы знаем, что в городе происходит. Особенно журналисты знают. Это ваша профессия», — добавил мэр Москвы.

Кроме того, по его мнению, москвичи не соблюдали бы так ответственно меры по защите от коронавируса, если бы власти врали.

По официальным данным, в Москве на сегодняшний день выявили 231 801 случай коронавируса. 168 955 заболевших выздоровели, 4258 умерли. Вчера Собянин заявил, что Москве удастся избежать повторного карантина.

Неделю назад Росстат опубликовал число умерших от COVID-19 в мае. Их оказалось вдвое больше, чем сообщал оперштаб.