«Секрет фирмы» устроил одиночный пикет в дополненной реальности

В руках у виртуального пикетчика плакат со сменяемыми надписями. Среди вариантов — «Вперед в темное прошлое», «Желтый снег под ногами майора», «Поймай меня, если сможешь», «Нет!» и другие.

«Секрет фирмы» сделал AR-маску для инстаграма, с помощью которой можно поучаствовать в виртуальном одиночном пикете. Для создания «голограммы протеста» разработчики построили трехмерную модель на основе фотографий человека с разных ракурсов.

Журналисты подчеркнули, что не занимаются активизмом, а просто информируют. «С помощью нашего виртуального пикетчика мы хотим вас проинформировать, что журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. По сути, это все, о чем мы можем сказать. Так быть не должно. Журналистика — не преступление. Журналистика — это важная работа. Нам должны вернуть возможность ее исполнять и сделать процесс над Иваном открытым», — заявил главред «Секрета фирмы» Филипп Вуячич.

Редактор спецпроектов издания Анастасия Ахмедова отметила, что журналистов, которые поддерживают Ивана Сафронова, увозят в автозаках, хотя выражать свое мнение никто не запрещал. Поэтому, по словам Ахмедовой, сейчас маска в инстаграме — наиболее безопасный способ выразить свою позицию.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Его подозревают в передаче данных, составляющих гостайну, спецслужбам НАТО через чешскую разведку. Данные были якобы переданы в 2017 году и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).