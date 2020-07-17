Собянин заявил, что у 60% москвичей выработался иммунитет к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 60% жителей столицы уже выработался коллективный иммунитет к коронавирусу.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — цитирует слова градоначальника РИА «Новости».

«При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — сказал Собянин.

На каких исследованиях основана цифра в 60%, градоначальник не уточнил. 10 июля заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что антитела к коронавирусу обнаружили у 21,7% москвичей из 98 тыс., участвовавших в тестировании.

В недавнем исследовании испанские ученые из Института здоровья имени Карла III нашли антитела к коронавирусу лишь у 5,2% испанцев. Причем у 14% из них антитела пропали всего за несколько недель. Ученые сделали вывод, что приобретенный иммунитет может быть неполным и временным.