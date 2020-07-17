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Miyagi и Andy Panda выпустили альбом «Yamakasi»

Анастасия Цой
Сегодня в 9:08

Miyagi и Andy Panda выпустили новый альбом, который называется «Yamakasi». Послушать пластинку можно на специальном сайте, в «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке», Apple Music и Spotify.

«Альбом получил свое название от французского криминального боевика о группе паркурщиков, которые занимаются ограблениями ради спасения жизни ребенка», — говорится в комментарии Apple Music.

Это перекликается с тем, как была записана пластинка: в прошлом году двухлетней девочке из Владикавказа Арнелле Персаевой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия», музыканты приняли решение записать альбом и в то же время собрать деньги на лечение.

«В музыкальном плане это работа, наполненная волнующим саундом, своевременно бьющими хуками и бесконечными экспериментами», — говорят Miyagi и Andy Panda.

В мае музыканты выпустили клип на трек «Brooklyn», записанный совместно с TumaniYO. Видео снял режиссер Игорь Клепнев, который работал с Pharaoh, Хаски, Shortparis, Скриптонитом и другими.

Предыдущий альбом Miyagi и Andy Panda — «Hajime 3» — вышел в 2018 году — после перерыва в музыкальной и гастрольной деятельности. Тогда же был выпущен документальный фильм «Charisma» об успехе дуэта и развитии их творчества. Фильм снял известный клипмейкер Айсултан Сеитов. О том, как рэперы из Владикавказа пришли к успеху, читайте здесь.

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