Miyagi и Andy Panda выпустили альбом «Yamakasi»

Miyagi и Andy Panda выпустили новый альбом, который называется «Yamakasi». Послушать пластинку можно на специальном сайте, в «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке», Apple Music и Spotify.

«Альбом получил свое название от французского криминального боевика о группе паркурщиков, которые занимаются ограблениями ради спасения жизни ребенка», — говорится в комментарии Apple Music.

Это перекликается с тем, как была записана пластинка: в прошлом году двухлетней девочке из Владикавказа Арнелле Персаевой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия», музыканты приняли решение записать альбом и в то же время собрать деньги на лечение.