Miyagi и Andy Panda выпустили альбом «Yamakasi»

Miyagi и Andy Panda выпустили новый альбом, который называется «Yamakasi». Послушать пластинку можно на специальном сайте, в «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке», Apple Music и Spotify.
«Альбом получил свое название от французского криминального боевика о группе паркурщиков, которые занимаются ограблениями ради спасения жизни ребенка», — говорится в комментарии Apple Music.
Это перекликается с тем, как была записана пластинка: в прошлом году двухлетней девочке из Владикавказа Арнелле Персаевой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия», музыканты приняли решение записать альбом и в то же время собрать деньги на лечение.
«В музыкальном плане это работа, наполненная волнующим саундом, своевременно бьющими хуками и бесконечными экспериментами», — говорят Miyagi и Andy Panda.
В мае музыканты выпустили клип на трек «Brooklyn», записанный совместно с TumaniYO. Видео снял режиссер Игорь Клепнев, который работал с Pharaoh, Хаски, Shortparis, Скриптонитом и другими.
Предыдущий альбом Miyagi и Andy Panda — «Hajime 3» — вышел в 2018 году — после перерыва в музыкальной и гастрольной деятельности. Тогда же был выпущен документальный фильм «Charisma» об успехе дуэта и развитии их творчества. Фильм снял известный клипмейкер Айсултан Сеитов. О том, как рэперы из Владикавказа пришли к успеху, читайте здесь.