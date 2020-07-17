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Okko бесплатно покажет фильмы о великих художниках и ведущих мировых музеях

Илья Голубев
Сегодня в 18:38

Мультимедийный сервис Okko запустил проект «Открытие музеев» с 12 фильмами об истории искусства с шоу о великих мастерах от ведущих музеев мира.

В течение следующих 3 месяцев по понедельникам каждый из фильмов можно будет посмотреть бесплатно. Показ первого из них — «Ван Гог: Золото и лазурь» — пройдет 20 июля, с 19.00 до полуночи.

Также в программе документальные фильмы о Боттичелли, Караваджо, Тинторетто, Гогене, Климте, Шиле, Моне и Фриде и шоу о галерее Уффици во Флоренции, национальном музее Прадо в Мадриде, петербургском Эрмитаже, соборе Святого Петра и Патриарших базиликах Рима.

Над фильмами работали режиссеры со всего мира, в том числе, например, Питер Гринуэй, а в роли рассказчиков выступили актеры Адриано Джаннини, Тони Сервилло, Элиза Ласовски, Азия Ардженто, Джереми Айронс и Хелена Бонэм-Картер. Для российского проката фильмы дублировали Андрей Ургант, Игорь Верник, Екатерина Стриженова, Егор Бероев и Владимир Епифанцев.

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