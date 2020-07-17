На ютьюб-канале «Чикен Карри» вышел клип на трек «Сердце лед» группы Cream Soda. В нем, помимо самих музыкантов, снялись Никита Кукушкин, Александр Гудков и Сергей Дружко.

По сюжету рептилоид в исполнении Никиты Кукушкина похищает с концерта солистку группы Анну Романовскую и приводит ее в свою семью. Туда же заявляется охотник за необъяснимыми явлениями Сергей Дружко. В итоге — не зря Романсковская была в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов» — появляется яйцо (смотрите сами, каким образом это происходит).