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Фронтмен Pulp Джарвис Кокер и его проект Jarv Is представили свой дебютный альбом

Семён Гудошников
Сегодня в 12:43

Фронтмен британской рок-группы Pulp Джарвис Кокер вместе со своим проектом Jarv Is выпустил новый альбом. Пластинку, получившую название «Beyond the Pale», можно послушать в Apple Music, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте» и Spotify.

«Семь треков «Beyond the Pale» приняли свою форму в незавершенном туре по небольшим клубам и необычным местам, включая пещеру «Дьявольская Задница» в Дербишире, и были частично написаны в сотрудничестве с аудиторией», — заявил Кокер.

Это дебютный студийный альбом проекта Jarv Is, который фронтмен Pulp сформировал в 2017 году с мультиинструменталисткой Серафиной Стир и басисткой и певицей Эммой Смит из лондонской пост-панк-группы Bas Jan. Позже к ним присоединились басист из джаз-фанк-группы James Taylor Quartet Эндрю МакКинни, Джейсон Бакл из электронного проекта All Seeing I и барабанщик Адам Беттс из лондонской экспериментальной рок-группы Three Trapped Tigers.

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