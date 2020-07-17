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Чешский знакомый Сафронова рассказал о своих отношениях с ним

Семён Гудошников
Сегодня в 18:09

Мартин Лариш — приятель бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, — заявил, что никакого отношения к разведке Чехии не имеет. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

«Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», — сообщает Лариш. Недавно издание «Проект» выпустило заметку, в которой предположило, что именно на основании дружбы с Ларишем следствие арестовало Сафронова. После этого ТАСС со ссылкой на источник в разведке заявило, что Лариш работает на чешские спецслужбы.

Лариш долгое время работал журналистом в чешской газете Lidové noviny. В 2010–2014 годах он находился в Москве, где и познакомился с Сафроновым. Журналисты постепенно стали хорошими друзьями, чего не скрывал ни Сафронов, ни Лариш. На обвинения в том, что Лариш — агент чешской разведки, он ответил: «Это полный бред. Дезинформационный вброс».

В 2012 году Лариш создал в Праге Центр анализа безопасности и предотвращения угроз, который, по его словам, никакого отношения к разведке Чехии не имеет.

Экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», помощника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. По версии следствия, в 2012-м (год знакомства Лариша и Сафронова) журналиста завербовал сотрудник спецслужб Чехии, а в 2017-м он передал чешскому разведчику секретные данные о российской оборонной промышленности.

Сафронов вину отрицает. Некоторые его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).

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