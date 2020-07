Причуды судьбы в клипе «My Own Soul’s Warning» от The Killers

Американская рок-группа The Killers выпустила клип на трек «My Own Soul’s Warning» со своего грядущего альбома «Imploding the Mirage». Пластинка должна выйти 21 августа, о чем накануне сообщили сами музыканты.

«Удар COVID-19 выбил нас из колеи. Но мы устояли. Ребята, отмечайте этот день в календаре», — написали участники The Killers. Альбом должен был выйти 29 мая, но релиз пришлось перенести из‑за глобальной пандемии. Первый сингл с новой пластинки — «Caution» — The Killers выпустили в марте.