Причуды судьбы в клипе «My Own Soul’s Warning» от The Killers

Американская рок-группа The Killers выпустила клип на трек «My Own Soul’s Warning» со своего грядущего альбома «Imploding the Mirage». Пластинка должна выйти 21 августа, о чем накануне сообщили сами музыканты.
«Удар COVID-19 выбил нас из колеи. Но мы устояли. Ребята, отмечайте этот день в календаре», — написали участники The Killers. Альбом должен был выйти 29 мая, но релиз пришлось перенести из‑за глобальной пандемии. Первый сингл с новой пластинки — «Caution» — The Killers выпустили в марте.
The Killers выступят на московском фестивале Park Live 17 июля 2021 года. Они должны были стать одними из хедлайнеров в этом году, но фестиваль перенесли на следующее лето из‑за пандемии коронавируса. Организаторы пообещали оставить тот же лайнап (My Chemical Romance, например, уже подтвердили свое участие).