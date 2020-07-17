Вышел тизер фильма «Новые мутанты»

В центре сюжета — пятеро мутантов (Мэджик, Волчица, Пушечное ядро, Санспот и Мираж), обладающих разными сверхспособностями от телепортации до умения управлять энергией солнца. Главные герои оказываются в некоем секретном объекте, откуда пытаются сбежать.

Роли в фильме исполнили Аня Тейлор-Джой («Ведьма»), Мейси Уилльямс («Игра престолов»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Алиса Брага («Я — легенда!») и другие. Режиссером выступил Джош Бун, который до этого снимал только мелодрамы («Виноваты звезды»). 23 июля актеры появятся на Comic-Con, который в этом году из‑за пандемии коронавируса пройдет онлайн.

Создатели «Новых мутантов» неоднократно и по разным причинам переносили дату релиза (фильм должен был выйти еще в 2018 году): например, в какой‑то момент в сценарий добавили нового персонажа, также в процессе производства фильм решили сделать куда более мрачным, чем собирались ранее, при этом рейтинг PG-13 (не рекомендуется детям младше 13 лет) оставили.