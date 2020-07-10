Святая София стала мечетью, вышел новый EP Massive Attack и другие новости дня

В России за сутки выявили 6635 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 713 936 заболевших. По мнению Сергея Собянина, у москвичей уже выработался коллективный иммунитет, который «позволяет с уверенностью выходить из ограничений».

В ВОЗ же заявили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры в России вновь могут ввести. Такая вероятность будет сохраняться до тех пор, пока в мире не появится вакцина или лекарство от COVID-19.

На восстановление Химкинского водохранилища после утечки нефтепродуктов уйдет больше года. Основная часть времени, впрочем, потребуется на подготовку документации.

Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала, которого подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 2000-х годов. Фургал вину не признал.

Собор Святой Софии вновь стал мечетью, указ об этом подписал турецкий президент Реджеп Эрдоган. Против изменения статуса собора уже высказались многие представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты.

Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из‑за боинга, сбитого под Донецком в 2014 году. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

Полиция Лос-Анджелеса арестовала пятерых человек по делу об убийстве рэпера Pop Smoke. Двое задержанных — несовершеннолетние.

HBO снимет американскую версию «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана. Это будет мини-сериал, главные роли в котором сыграют Мишель Уилльямс и Оскар Айзек.

Группа Паши Техника Kunteynir выпустила новый альбом «Дорога в облака» спустя четыре года после распада, а Massive Attack представили новый аудиовизуальный EP «Eutopia». Также вышел посмертный альбом Juice WRLD «Legends Never Die».

Noize MC поделился новой песней «Катацумури», записанной совместно с певицей Линдой, Дуа Липа презентовала видео на трек «Hallucinate», а группа «Время и стекло» выпустила последнюю песню, которая называется «Last Dance», и клип на нее.