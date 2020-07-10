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На восстановление Химкинского водохранилища после утечки нефтепродуктов уйдет больше года

Семён Гудошников
Сегодня в 13:05

На восстановление экологической обстановки в Химкинском водохранилище после разлива нефтепродуктов уйдет больше года. Об этом заявили в Федеральном агентстве водных ресурсов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Однако большая часть времени — около года — потребуется на подготовку проектной документации, затем еще несколько месяцев будут вестись работы.

Сейчас в русле реки Чернавки установлены боновые заграждения. Специалисты «Химводостока» чистят русло и выкачивают нефтепродукты из колодцев.

Источник загрязнений — Главное военно-строительное управление (ГВСУ) «Спецстрой». С нескольких его объектов нефтепродукты попали в коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток», оттуда в реку Чернавку, а затем и в Химкинское водохранилище. Выяснилось, что на коллекторе «Химводостока» нет очистных сооружений, хотя в 2018 году суд обязал установить их.

Площадь пятна загрязнений достигала 30 тыс. квадратных метров. Разлив привел к массовой гибели птиц и рыб, а допустимая концентрация нефтепродуктов в водохранилище была превышена в тысячу раз.

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