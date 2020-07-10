HBO снимет мини-сериал по мотивам «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана

HBO снимет американскую версию «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана. Об этом пишет Variety.

Это будет мини-сериал, главные роли в котором сыграют Мишель Уилльямс и Оскар Айзек. Хагай Леви (сериал «Любовники» для Showtime) напишет сценарий и займет режиссерское кресло. Одним из продюсеров стал сын Ингмара Бергмана.

Картина Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни» вышла в 1973 году. Роли в ней исполнили Лив Ульман и Эрланд Юсефсон. Фильм состоит из шести эпизодов, показывающих разные этапы в жизни пары.