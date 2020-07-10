Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в организации заказных убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в организации серии заказных убийств, не признает свою вину. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

По информации агентства, Фургал находится в изоляторе временного содержания в Москве, в камере для двоих. Соседа у губернатора пока нет. На условия в изоляторе Фургал не жалуется, отмечая, что «на удивление тут довольно доброжелательно».

Как отмечает Мельников, настроение у губернатора спокойное, ни о какой подавленности речи не идет. Фургал был доставлен в Москву в ночь на 9 июля для проведения следственных действий. Его допрос продолжался около шести часов.

СК предъявил губернатору обвинения в покушении на убийство и организацию убийств. По версии следствия, Фургал причастен к убийству предпринимателей Евгении Зори и Олега Булатова, а также к покушению на убийство Александра Смольского.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов. Прежде чем начать свою политическую карьеру, Фургал занимался бизнесом и был гендиректором нескольких предприятий.