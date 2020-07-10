Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из‑за «Боинга», сбитого под Донецком в 2014 году

Правительство Нидерландов планирует подать иск к России в Европейский суд по правам человека из‑за сбитого в 2014 году под Донецком «Боинга» компании «Малайзийские авиалинии». Об этом пишет Reuters.

Нидерланды считают Россию ответственной за крушение самолета и рассчитывают добиться справедливости для всех 298 человек, погибших в авиакатастрофе. Россия свою причастность к случившемуся отрицает.

Малайзийский «Боинг» с 298 пассажирами на борту был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом. Самолет, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, упал в районе города Шахтерска в Донецкой области. В 2018 году Международная следственная группа признала, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит «Боинг», принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

В 2019 году нидерландская прокуратура назвала имена подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им предъявлены официальные обвинения, они объявлены в международный розыск.

Суд над обвиняемыми начался в марте этого года в Нидерландах. Два дня назад, после перерыва из‑за пандемии коронавируса, заседания возобновились.

В 2015 году в России приняли закон, разрешающий Конституционному суду признавать неисполнимыми решения ЕСПЧ. В июле, приняв поправки в Конституцию, этот закон, по сути, расширили: теперь российское право может иметь больший приоритет, чем международное.