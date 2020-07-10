Massive Attack представили новый аудиовизуальный EP «Eutopia»

Спустя четыре года после выхода мини-альбома «Ritual Spirit» бристольские пионеры трип-хопа Massive Attack вернулись с новым релизом. Аудиовизуальный EP «Eutopia» состоит из трех треков, а его вдохновением послужила книга философа Томаса Мора «Утопия», написанная в начале XVI века.

В записи приняли участие три политических деятеля: Кристиана Фигерес, автор Парижских климатических соглашений, Гай Стэндинг, разработавший принцип безусловного базового дохода, и Габриэль Цукман, выступающий за введение «налога на богатство» в США.

«Локдаун раскрыл лучшие аспекты и худшие недостатки человечества. Этот период неопределенности и тревоги заставил нас задуматься над очевидной необходимостью изменить разрушительные системы, в которых мы живем. Работая с тремя экспертами, мы создали звуковой и визуальный диалог по этим глобальным, структурным вопросам, принимающим форму проблем климата, взимания налогов и безусловного базового дохода», — заявили Massive Attack.