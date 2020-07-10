Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет «Интерфакс». Его подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 00-х годов.

По версии следствия, он организовал убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского в 2004 и 2005 годах. Фургала проверяют и на причастность к другим особо тяжким преступлениям.