Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет «Интерфакс». Его подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 00-х годов.
По версии следствия, он организовал убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского в 2004 и 2005 годах. Фургала проверяют и на причастность к другим особо тяжким преступлениям.
Следственный комитет сообщил, что четверо других фигурантов этих дел находятся под арестом. Именно они дали показания на Сергея Фургала как организатора убийств. Сам губернатор свою вину отрицает.