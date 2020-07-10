В России за сутки выявили 6635 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 126 случаев больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, ХМАО, Алтайском крае, ЯНАО, Свердловской, Нижегородской, Иркутской, Московской и Мурманской областях.
Выздоровевших за сутки на этот раз больше, чем заболевших, — 7752 человека. За все время выздоровели более 489 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 174 человека. За все время — 11 017 человек. Всего в стране зафиксировано 713 936 заболевших.
На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 12 млн человек. Половина из заболевших выздоровели, более 554 тыс. человек скончались. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,1 млн), на втором — Бразилия (1,7 млн), на третьем — Индия (793 тыс.).