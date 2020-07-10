В России за сутки выявили 6635 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 126 случаев больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, ХМАО, Алтайском крае, ЯНАО, Свердловской, Нижегородской, Иркутской, Московской и Мурманской областях.