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Анимационная феерия в новом клипе Дуа Липы «Hallucinate»

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:30

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа презентовала новое видео на трек «Hallucinate». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Как отмечают представители певицы, видео, вдохновленное эстетикой клуба «Студия 54» и легендарными мультфильмами, представляет из себя «анимационную феерию».

Режиссером видео выступила Лиша Тан из творческой студии The Mill, хорошо известная своим уникальным художественным стилем. В клипе можно увидеть самых разных веселых персонажей, включая мультипликационную версию Дуа Липы.

В марте артистка выпустила альбом «Future Nostalgia» и представила клип на трек «Break My Heart» с него. До этого выходили видео на песни «Don’t Start Now» и «Physical».

По случаю выхода пластинки «Афиша Daily» составила гид по творчеству певицы, чей первый альбом стал самым прослушиваемым релизом, записанным женщиной, на Spotify за всю историю его существования. Год назад певица стала лауреатом «Грэмми» в номинации «Новый артист».

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