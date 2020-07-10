Анимационная феерия в новом клипе Дуа Липы «Hallucinate»

Режиссером видео выступила Лиша Тан из творческой студии The Mill, хорошо известная своим уникальным художественным стилем. В клипе можно увидеть самых разных веселых персонажей, включая мультипликационную версию Дуа Липы.

Как отмечают представители певицы, видео, вдохновленное эстетикой клуба «Студия 54» и легендарными мультфильмами, представляет из себя «анимационную феерию».

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа презентовала новое видео на трек «Hallucinate». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В марте артистка выпустила альбом «Future Nostalgia» и представила клип на трек «Break My Heart» с него. До этого выходили видео на песни «Don’t Start Now» и «Physical».

По случаю выхода пластинки «Афиша Daily» составила гид по творчеству певицы, чей первый альбом стал самым прослушиваемым релизом, записанным женщиной, на Spotify за всю историю его существования. Год назад певица стала лауреатом «Грэмми» в номинации «Новый артист».