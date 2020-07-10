Группа Паши Техника Kunteynir выпустила новый альбом спустя четыре года после распада. Он называется «Дорога в облака»; на нем 15 треков, в том числе совместные с Гуфом, Слимом, GONE.Fludd и другими артистами.

Пластинку можно послушать в «ВКонтакте», «Яндекс.Музыке» и Apple Music. «Паша Техник возрождает культовый рэп-проект спустя годы тишины», — говорится на сайте Apple Music. Правда, группа собралась не полным составом: только Техник и MC Кальмар.

«Kunteynir существует с начала нулевых, его лидер Паша Техник одним из первых обозначил «новый рэп» без широких штанов и прочих атрибутов 90-х, затем отсидел в карельской зоне по 228-й статье и благополучно продолжил карьеру после выхода. В этом году Kunteynir объявили о распаде и прощальном туре», — писала «Афиша Daily» с фестиваля «Боль» в 2016 году.

Группа была образована в 2002 году. С того времени она выпустила семь студийных альбомов, этот — восьмой.