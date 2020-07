«Легенды не умирают»: вышел первый посмертный альбом Juice Wrld

В сети появился посмертный альбом чикагского рэпера Juice Wrld «Legends Never Die». На нем 21 трек, включая «Life is a Mess» с Холзи, «Righteous» и «Come & Go» с Marshmello и «Tell Me U Luv Me» с Trippie Redd.

Послушать пластинку можно в Apple Music и «Яндекс.Музыке».