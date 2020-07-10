«Легенды не умирают»: вышел первый посмертный альбом Juice Wrld

В сети появился посмертный альбом чикагского рэпера Juice Wrld «Legends Never Die». На нем 21 трек, включая «Life is a Mess» с Холзи, «Righteous» и «Come & Go» с Marshmello и «Tell Me U Luv Me» с Trippie Redd.

По словам источников, близких к музыканту, он оставил после себя около 2000 неизданных треков. Поэтому можно ожидать, что это лишь первый из посмертных альбомов Juice WRLD.

Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря прошлого года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

Последний прижизненный альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте прошлого 2019-го. В октябре Juice вместе с Future выпустили совместный альбом «WRLD on Drugs». После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.