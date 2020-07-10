В ВОЗ заявили, что из‑за коронавируса в России могут вновь ввести некоторые ограничения

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что в России, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, могут повторно ввести ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция <…>, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — ответила она на вопрос о том, есть ли риск, что в стране в той или иной мере возобновится карантин.

Вероятность возвращения ограничений, по ее словам, будет сохраняться до тех пор, пока в мире не появится вакцина или лекарство от COVID-19.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — добавила Вуйнович.

В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна коронавируса в городе маловероятна. Также он выразил надежду, что осенью появится вакцина.