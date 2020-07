Пять человек арестованы по делу об убийстве рэпера Pop Smoke

Четыре задержанных, включая двух несовершеннолетних, подозреваются в убийстве и ограблении дома Pop Smoke. Пятому вменяют покушение на убийство.

Полицейские также выяснили, что члены уличной банды, которые застрелили рэпера, стоят за еще одним убийством — 18-летнего Камрина Стоуна в сентябре 2019 года.

20-летний Pop Smoke был застрелен 19 февраля одним из грабителей, которые ворвались в его дом в Лос-Анджелесе. Первый студийный альбом рэпера «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» вышел уже после его смерти, 3 июля. До этого в копилке артиста были два микстейпа и совместные работы с Трэвисом Скоттом и Quavo, принесшие ему популярность.

«Афиша Daily» объясняла, чем Pop Smoke был резко непохож на новичков последних призывов и почему нам его будет не хватать.