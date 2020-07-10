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Собор Святой Софии вновь станет мечетью

Семён Гудошников
Сегодня в 16:21

Собор Святой Софии в Стамбуле перестал быть музеем и теперь вновь станет мечетью. Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о присвоении собору музейного статуса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Идея о превращении собора в мечеть пришла турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в марте 2019 года. Он заявлял, что будет ждать решения Госсовета и поступит в зависимости от него.

Против изменения статуса Святой Софии уже высказались многие представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

В РПЦ заявляли, что надеются «на государственную мудрость» Эрдогана: «Да поможет ему Бог принять правильное решение не во вред себе самому, турецкому народу и всему человечеству. София — поистине драгоценное достояние всего мира и уж точно — неотъемлемая часть нашей с вами истории и культуры».

Особенно беспокоит православных судьба мозаик с изображением Христа, Божьей Матери, Иоанна Крестителя, византийских императоров и императриц. «Какова будет судьба этих мозаик в случае превращения храма в мечеть? Ведь в исламе изображения запрещены», — отмечал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Собор Святой Софии в Стамбуле более тысячи лет был крупнейшим в мире православным храмом. После падения Византийской империи и захвата города османами в 1453 году собор был превращен в мечеть. Однако в 1934 году он получил музейный статус. С 1985 года Айя-София включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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