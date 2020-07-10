«Last Dance»: посмотрите клип на последнюю песню «Время и стекло»

Группа «Время и стекло» выпустила последнюю песню, которая называется «Last Dance», и клип на нее. «Пускай нам будет больно,/Но иногда все нужно поменять/Расходимся рандомно/Пусть треки голоса наши хранят», — поют Надя Дорофеева и Алексей Завгородний.
«Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы — из‑за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы», — говорится в описании к видео на ютьюбе.
В марте «Время и стекло» объявили о закрытии группы, которой в этом году исполнилось десять лет. «Мы с Позитивом (Алексей Завгородний. — Прим. ред.) ощущаем, что в этой группе сделали максимально все. Как люди, которые всегда обожали удивлять, эпатировать, делать новое, мы чувствуем всеми клеточками души, что готовы к новому этапу», — говорила Дорофеева.