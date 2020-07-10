Послушайте новый трек Noize MC «Катацумури»

Трек был записан при участии певицы Линды. Название песни переводится с японского как «улитка»: это метафора творческого пути артиста. «Вся жизнь была как на ладони/У маленькой улитки на горном склоне,/Улитка ползла по четкому плану/В сторону жерла вулкана», — поет Noize MC.

Noize MC выпустил новую песню «Катацумури». Послушать ее можно в «ВКонтакте» , Apple Music , «Яндекс.Музыке» и YouTube Music .

«Мы с Линдой представляем вашему вниманию свою рэнга (японский поэтический полилог. — Прим. ред), этот трек называется «Катацумури». На обложке сингла изображена тихоходка — самое живучее существо на Земле: оно способно переносить недельное пребывание в открытом космосе, впадать в анабиоз на многие десятки лет и заимствовать гены у других организмов. Когда условия окружающей среды из экстремальных превращаются в несовместимые с жизнью, эти микроскопические животные высыхают, втягивают конечности и покрываются восковой оболочкой — чтобы позже продолжить движение при первой же возможности. Дорогу осилит идущий», — написал музыкант в своем инстаграме.

В начале июня Noize MC выпустил песню «Давай сбежим», записанную совместно с Damilola Karpow (альтер эго певца). Деньги за нее он перевел на помощь дагестанским больницам, пострадавшим от пандемии.

В апреле Noize MC поделился клипом, который посвящен аварии на Чернобыльской АЭС. Премьера ролика на песню «26.04» прошла на ютьюбе.