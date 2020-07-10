Собянин заявил, что у москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что у москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, который «позволяет с уверенностью выходить из ограничений». Об этом пишет «Интерфакс».

Кроме того, градоначальник заявил, что пики заболеваемости COVID-19 в столице пройдены, и второй волны в ближайшее время ждать не стоит.

Специалисты ВОЗ отмечали в мае, что пока неясно, какая доля населения должна переболеть для формирования коллективного иммунитета к COVID-19. Согласно исследованию ученых из парижского Института Пастера, чтобы взять пандемию под контроль, иммунитет должен выработаться примерно у 65% населения.

В Москве этот показатель пока заметно ниже. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что антитела к коронавирусу обнаружили у 21,7% москвичей из 98 тыс., которые участвовали в исследовании.

Против стратегии коллективной иммунизации говорит недавнее исследование испанских ученых из Института здоровья имени Карла III. Им удалось найти антитела к коронавирусу лишь у 5,2% испанцев, причем у некоторых антитела пропали всего за несколько недель. По мнению директора института, приобретенный иммунитет может быть неполным и временным.

Недавно, ссылаясь на улучшение эпидемиологической обстановки, Собянин подписал указ о снятии большинства ограничений в Москве, за исключением запрета на массовые и публичные мероприятия. С 13 июля в городе смогут открыться парки, аттракционы, культурные центры и образовательные учреждения, а с 1 августа — театры, кинотеатры и концертные залы с помещениями вместимостью до 3000 человек.