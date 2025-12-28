Умерла Брижитт Бардо

Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов

Умерла Брижитт Бардо

Фото: Franco Origlia/Getty Images

Умерла французская актриса Брижитт Бардо. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на основанный актрисой фонд. Ей был 91 год.

В октябре стало известно, что актрису госпитализировали в связи с «тяжелым заболеванием». Ей сделали операцию.

Брижитт Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Буайе «Нормандская дыра» 1952 года, в которой она сыграла главную роль.

Знаменательным в ее карьере стало участие в режиссерском дебюте Роже Вадима — драме «И Бог создал женщину…». Кроме того, актриса снялась в фильмах «Мужское — женское» (1966), «Женщины» (1969), «Послушницы» (1970) и в других. В 1960–1970-х годах Бардо записала несколько музыкальных альбомов. В 1986 году она основала ассоциацию по защите животных La Fondation Brigitte Bardot.

 

Расскажите друзьям