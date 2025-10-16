Брижитт Бардо уже три недели находится в больнице Тулона

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге
Вышел трейлер фильма «Примат» Йоханнеса Робертса
Названы победители литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве пройдет обновленная «Субботин Конфа» о фестивальной индустрии России
Все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах
Триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид выйдет в российский прокат 8 января 2026 года
Раскрыт первоначальный облик Йоды (мастер-джедай задумывался не зеленым)
В Москве официально отметят 90 лет со дня рождения Лужкова
«С меня хватит»: Бритни Спирс обвинила бывшего мужа в травле
Crocs выпустит сабо по мотивам фильма «Назад в будущее»
В продажу вышла книга «Лихие» по мотивам сериала Okko и ее аудиоверсия
«Добро пожаловать в Линчлэнд» и «Трезвое село»: Beat Weekend 2025 объявил даты, города и программу
Исследование: спрос на психологов в Москве с начала осени вырос на 20%
В России запретили распространение курсов Алекса Лесли
Стала известна причина крушения батискафа «Титан», который взорвался по пути к обломкам «Титаника»
На «Хлебозаводе» покажут фильмы о Вивьен Вествуд, Хельмуте Ньютоне и Мартине Маржеле
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнева представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees

Брижитт Бардо уже три недели находится в больнице Тулона

Фото: Franco Origlia/Getty Images

91-летняя французская актриса Брижитт Бардо уже три недели находится в больнице в городе Тулоне на юго-востоке Франции, сообщает газета Nice-Matin.

По данным издания, она перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием». Актрису могут выписать через несколько дней, но ее состояние вызывает беспокойство.

Брижитт Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Буайе «Нормандская дыра» 1952 года, в которой она сыграла главную роль.

Знаменательным в ее карьере стало участие в режиссерском дебюте Роже Вадима — драме «И Бог создал женщину…». Кроме того, актриса снялась в фильмах «Мужское — женское» (1966), «Женщины» (1969), «Послушницы» (1970) и в других. В 1960–1970-х годах Бардо записала несколько музыкальных альбомов. В 1986 году она основала ассоциацию по защите животных La Fondation Brigitte Bardot.

Расскажите друзьям