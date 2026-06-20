Исследование: омега-3 не улучшает память и когнитивные функции

Омега-3 не влияет на память, когнитивные функции и не помогает бороться с Альцгеймером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новое клиническое исследование добавки.
«Добавки омега-3 не работают. Даже когда мы наблюдали высокий уровень омега-3 в группе испытуемых, которые принимали добавку, она не улучшила их когнитивные функции», — заявил директор Центра персонального здоровья мозга в Медицинской школе Кека Хуссейн Яссин.
В исследовании участвовали 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет с низким уровнем омеги и риском деменции. Их разделили на две группы — первая принимала высокие дозы омеги-3, вторая плацебо. Эксперимент длился два года. У обеих групп в не наблюдалось улучшения когнитивных функций и гиппокампа.
Результаты показали, что добавка омега-3 существенно не влияет на тех, кто не занимается спортом и питается нездоровой пищей. Это же касается людей с лишним весом.
Ученый пояснил, что для профилактики деменции важны физическая активность, качественный сон, отсутствие стресса и наличие жирной рыбы в рационе.
Минздрав недавно сообщил, что россияне недоедают рыбу. Среднее потребление рыбы в России составляет 21-22 килограмма в год на человека при рекомендуемой норме в 28. Норму можно набрать, употребляя 150 грамм рыбных блюд дважды в неделю.