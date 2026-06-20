Исследование: омега-3 не улучшает память и когнитивные функции

Ведущий «Матч ТВ» сказал, что женщина может судить ЧМ только после более жесткого отбора
Джордж Лукас озвучил одного из персонажей в «Миньонах и монстрах»
Lipelis, «Казускома» и «Банд’Эрос» выступят на Ömankö Day
Плиточник — самая прибыльная подработка в Москве
Иранскую певицу приговорили к 74 ударам плетью за пение без хиджаба
«История игрушек-5» собрала 17,5 млн долларов на предпоказах — это рекорд 2026 года
Музыка российского композитора станет частью саундтрека GTA 6
В Польше кто-то разрушил плотину бобров. Они построили семь новых и порадовали лесников
В Москве усилили проверку скорости электровелосипедов курьеров
Фонд кино выделит деньги на «Щелкунчика» с Эйдельштейном, «Холопа-3» и фильмы студии Михалкова
Умер режиссер Джеймс Берроуз, работавший над ситкомом «Друзья»
Диагноз «инсульт» у госпитализированного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился
Исследование: частое общение с ИИ снижает критическое мышление
Кейт Хадсон и Ана де Армас снимутся в эротическом триллере «Palm Grove»
По «Пеппи Длинный чулок» снимут анимационный сериал
В чате с Алисой AI теперь можно общаться с ИИ-персонажами
Томасин МакКензи и Эмили Мортимер присоединятся к сериалу «Фоллаут»
Amazon отказалась выпускать фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым
«Афиша Daily» получила награду за вклад в развитие культуры и общества на форуме «Сила влияния»
В России сократились продажи одежды
С 17 июня вход в открытое хранение музея «Гараж» станет бесплатным для студентов вузов
«Мир Юрского периода: Господство» признали самым дорогим фильмом в истории
«Афиша» установила навигационные арт-объекты в парках Москвы
Wildberries откроет премиальный ПВЗ в одном из ТЦ
Вьетнамская полиция спасла сотни кошек, которых хотели продать на мясо
Британские чиновники сыграли в GTA, чтобы понять «жизненный опыт» пользователей
Центробанк снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%
Магазины Befree, Zarina и Sela хотят открывать на первых этажах жилых домов

Исследование: омега-3 не улучшает память и когнитивные функции

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Bicanski/Pixnio

Омега-3 не влияет на память, когнитивные функции и не помогает бороться с Альцгеймером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новое клиническое исследование добавки.

«Добавки омега-3 не работают. Даже когда мы наблюдали высокий уровень омега-3 в группе испытуемых, которые принимали добавку, она не улучшила их когнитивные функции», — заявил директор Центра персонального здоровья мозга в Медицинской школе Кека Хуссейн Яссин.

В исследовании участвовали 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет с низким уровнем омеги и риском деменции. Их разделили на две группы — первая принимала высокие дозы омеги-3, вторая плацебо. Эксперимент длился два года. У обеих групп в не наблюдалось улучшения когнитивных функций и гиппокампа.  

Результаты показали, что добавка омега-3 существенно не влияет на тех, кто не занимается спортом и питается нездоровой пищей. Это же касается людей с лишним весом. 

Ученый пояснил, что для профилактики деменции важны физическая активность, качественный сон, отсутствие стресса и наличие жирной рыбы в рационе. 

Минздрав недавно сообщил, что россияне недоедают рыбу. Среднее потребление рыбы в России составляет 21-22 килограмма в год на человека при рекомендуемой норме в 28. Норму можно набрать, употребляя 150 грамм рыбных блюд дважды в неделю. 

Расскажите друзьям