Исследование: омега-3 не улучшает память и когнитивные функции

В исследовании участвовали 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет с низким уровнем омеги и риском деменции. Их разделили на две группы — первая принимала высокие дозы омеги-3, вторая плацебо. Эксперимент длился два года. У обеих групп в не наблюдалось улучшения когнитивных функций и гиппокампа.