«Мир Юрского периода: Господство» признали самым дорогим фильмом в истории
Фонд кино выделит деньги на «Щелкунчика» с Эйдельштейном, «Холопа-3» и фильмы студии Михалкова
Умер режиссер Джеймс Берроуз, работавший над ситкомом «Друзья»
Диагноз инсульт у госпитализированного дирижера Владимира Спивакова не подтвердился
Исследование: частое общение с ИИ снижает критическое мышление
Кейт Хадсон и Ана де Армас снимутся в эротическом триллере «Palm Grove»
По «Пеппи Длинный чулок» снимут анимационный сериал
В чате с Алисой AI теперь можно общаться с ИИ-персонажами
Томасин Маккензи и Эмили Мортимер присоединятся к сериалу «Фоллаут»
Amazon отказалась выпускать фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым
«Афиша Daily» получила награду за вклад в развитие культуры и общества на форуме «Сила влияния»
В России сократились продажи одежды
С 17 июня вход в открытое хранение музея «Гараж» станет бесплатным для студентов вузов
«Афиша» установила навигационные арт-объекты в парках Москвы
Wildberries откроет премиальный ПВЗ в одном из ТЦ
Вьетнамская полиция спасла сотни кошек, которых хотели продать на мясо
Британские чиновники сыграли в GTA, чтобы понять «жизненный опыт» пользователей
Центробанк снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%
Магазины Befree, Zarina и Sela хотят открывать на первых этажах жилых домов
«Рамблер» запустил ИИ-помощника на Rutube
Байопик «Майкл» собрал в России более 1,2 миллиарда рублей
Saluki, Markul и другие выступят на сцене «Звука» на Пикнике Афиши х Сбер
Автор «Обсессии» Карри Баркер снимет для Universal Pictures новый хоррор
Умер Тей Кит — продюсер Дрейка и Трэвиса Скотта
«Вкусвилл» выпустил линейку продуктов для животных
Рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование
У «Гринча, похитителя Рождества» будет сиквел — и Джим Кэрри может вернуться к главной роли
К премьере нового «Человека-паука» выпустили ведра для попкорна в виде руки с паутиной

В Москве усилили проверку скорости электровелосипедов курьеров

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Дептранс Москвы придумал новый способ проверить, какую максимальную скорость развивают электровелосипеды курьеров. Теперь транспорт доставщиков проходит контроль на динамических стендах.

Совместные рейды проводят сотрудники дептранса Москвы, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), ГИБДД и ГБУ «Мостранспроект». Если выяснится, что электровелосипед может разогнаться выше 25 километров в час, то оформляются документы для суда.

Нарушителей привлекают по статье 15.5 КоАП, которая предполагает штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для курьеров. Сам сервис доставки могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. рублей. Электротранспорт при этом эвакуируют.

Сейчас более 70% курьеров в Москве используют собственный средства передвижения, сообщил «Коммерсанту» глава Ассоциации транспортно-логистических компаний МАКС Александр Митюков. Он надеется, что новые меры дептранса снизят долю электровелосипедов, не соответствующих требованиям.

На данный момент в столице 36 тыс. курьеров ежесуточно выполняют 700 тыс. заказов. В мэрии ожидают, что к 2030 году количество доставок превысит 1,5 млн, но значительную их часть начнут выполнять роботы.  

По нынешним требованиям все курьерские велосипеды в Москве должны быть оборудованы IOT-модулями, которые автоматически замедляют скорость движения транспорта, а также передают телематические данные в информационную систему города.

Расскажите друзьям