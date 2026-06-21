В России начался самый длинный день в году

На широте Москвы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой — 6 часов 27 минут.



Солнце в 11.24 мск достигнет наивысшей в году точки над горизонтом. Это явление называют летним солнцестоянием.



После этого дневное время будет убывать, а ночное расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самое короткое светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.