Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России в 2025 году

При этом многолетний лидер рейтинга тиражей — американский писатель Стивен Кинг — по итогам 2025 года оказался на четвертом месте. Общий тираж его 143 книг составил 588,2 тыс. экземпляров. Кроме того, находившаяся долгое время в списке Дарья Донцова не попала даже в топ-10. Общий тираж писательницы сократился на 15,9%. В 2025 году было продано 276 тыс. экземпляров 69 выпущенных книг, выпущенных в прошлом году. В списке также оказались Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Лев Толстой, Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Александр Дюма, Харуки Мураками и Николай Гоголь.