4 июля в «Лужниках» пройдет «День московского спорта»

4 июля в олимпийском комплексе «Лужники» состоится «День московского спорта», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вход на территорию комплекса — свободный, но для участия в некоторых тренировках гостям нужно будет заранее зарегистрироваться. Для гостей организуют встречу с известными атлетами. Среди них будут футболисты Матвей Сафонов и Андрей Аршавин, фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Пообщаться и сыграть в настольный теннис можно будет с актером Иваном Янковским.
На площадках московских футбольных клубов пройдут мастер-классы, квизы и автограф-сессии. Гости смогут поучаствовать в турнирах по мини-футболу, а также увидеть финал медийной лиги.
Для любителей неклассических видов спорта весь день будет работать экстрим-парк, а также организуют полосу препятствий, которую можно будет пройти вместе с участниками популярного телешоу «Суперниндзя». Кроме того, посетителям поучаствовать в соревнованиях по ГТО и семейных турнирах на силу и скорость в зоне «Мама, папа, я», а также в мастер-классах спортсменов по воркауту, игре в стритбол, сайклингу и тренировках по степ-аэробике под барабанное шоу и DJ-сеты.
Для девушек проведут серию открытых тренировок по йоге, пилатесу, фитбоксингу, барре и растяжке. Интеллектуалов ждут в зоне настольных игр с турнирами по шашкам, шахматам и скоростной сборке кубика Рубика. А для детей организуют мастер-классы по авиамоделированию, гимнастике и заезды на радиоуправляемых машинках.
На площадке также состоится большой музыкальный опен-эйр, который начнется в час дня. На сцену выйдут Зиверт, Севиль из группы «Артик и Асти», Елка и Мари Краймбрери.